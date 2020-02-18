وزير الزراعة : نتعامل بجدية مع شكاوى المواطنين

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بضرورة التعامل بجدية مع مشكلات وشكاوى المواطنين، وأصدر توجيهاته إلى جميع قيادات الوزارة بالتنسيق والتعاون الكامل مع منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين المشروعة وأيضًا رفع المعاناة عن المزراعين وأكد أنه سوف يتابع ذلك بنفسه .

واستقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، دكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء، وبحث معه آليات التفاعل مع مشكلات وشكاوى المواطنين وسرعة حلها، خاصة أن الزراعة من الوزارات الخدمية التي تتعامل مع جميع المواطنين من خلال مسئوليتها عن إنتاج الغذاء.

وعرض الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى على وزير الزراعة موقف ومؤشرات أداء الجهات التابعة للوزارة بشأن شكاوى المواطنين والمزارعين المتخلفة ونسبة الاستجابة لها، وقال إن الحكومة حريصة على تنويع وتيسير سبل تواصل المواطنين مع المنظومة.

وأشار إلى أنه يتم استقبال شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 16528 أو من خلال موقع المنظومة على شبكة الإنترنت www.shakwa.eg ومن خلال الواتس آب وفى المحطات الرئيسية لمترو الأنفاق وتطبيقى المحمول “فى خدمتك” و”ايجابى” وأيضًا متابعة بعض الشكاوى التي تنشر في وسائل الإعلام والمتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.

وأضاف أنه حتى أول أمس استقبلت المنظومة مليون شكوى من المواطنين منذ تولى الدكتور مصطفى مدبولي رئاسة الوزراء في يونيو 2018، ويتم التعامل معها وفحص محتواها وتقوم الوزارات والمحافظات والجامعات والأجهزة والهيئات باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لطبيعة كل منها.

حضر اللقاء اللواء محمود يحيى مدير متابعة الجهات الحكومية، والاستاذة نشوى يحيى مسئول المتابعة بالمنظومة.