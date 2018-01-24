وزير الزراعة : نبحث فتح 7 أسواق جديدة لاستقبال المنتجات المصرية

20 % زيادة بحجم الصادرات الزراعية في الموسم الماضيالصاوي أحمدأكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية ارتفعت، خلال الموسم 2016- 2017 بنسبة 20%، مقارنة بالموسم السابق له، وهناك أسواق جديدة تم فتحها أمام المنتجات والحاصلات المصرية، آخرها ا

20 % زيادة بحجم الصادرات الزراعية في الموسم الماضي





الصاوي أحمد

أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية ارتفعت، خلال الموسم 2016- 2017 بنسبة 20%، مقارنة بالموسم السابق له، وهناك أسواق جديدة تم فتحها أمام المنتجات والحاصلات المصرية، آخرها الصين التي فتحت أسواقها أمام التمور والرمان، ويجري حاليًّا التفاوض مع 7 أسواق جديدة.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة، أثناء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة وجهاز الخدمة الوطنية في مجال الصوب الزراعية.

وأضاف البنا أن مشروع الـ100 ألف صوبة بمثابة مليون فدان زراعي، مشيرًا إلي أن ذلك المشروع مهم جدًّا في توفير الغذاء للسوق المحلية، وأيضًا للتصدير وتوفير التقاوي.