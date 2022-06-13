وزير الزراعة: نأمل استقرار أسعار اللحوم خلال عيد الأضحى (فيديو)

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه حدثت زيادة فى أسعار اللحوم، ولكنها غير متناسبة مع زيادة أسعار مداخلات الإنتاج التى تخطت نسبة 200%.

و أضاف القصير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن أسعار اللحوم ارتفعت بنسبة 50٪، ومع ذلك أسعار رؤوس الماشية انخفضت خلال الأيام الماضية.

و أكد القصير أنه يتم عمل دراسة لاحتياجات السوق والتنسيق مع الجهات المختلفة طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي و الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وذلك في سبيل وجود إجراءات استباقية لمواجهة المواسم .

و أشار السيد القصير وزير الزراعة إلى أنه يأمل استقرار أسعار اللحوم خلال عيد الاضحى المبارك .

و أوضح القصير أن مصر تنفق المليارات على توفير مصادر رى هذه الأراضى الجديدة من مياه معالجة، مؤكدًا أن مصر تقوم ببرنامج طموح و قوى لاستصلاح الأراضي الزراعية.

وقال القصير إنه لا توجد دولة فى العالم تستصلح الأراضى الصحراوية مثل مصر، والدول تفقد الكثير من الهكترات بسبب الجفاف فى الوقت الذى تعمل فى مصر على زيادة الرقعة الزراعية .

و أضاف القصير أن هناك اكتفاء ذاتى من الخضر والفواكه، ويوجد فائض يسمح بالتصدير، بينما تم تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن والألبان، ولكن يوجد فجوة فى القمح والذرة وجارى العمل على سد هذه الفجوة.

وتابع القصير أنه يتم تحقيق 90% من الاكتفاء الذاتى من السكر والأسماك، كاشفا أن موسم حصاد القمح انتهى ولكن هناك بعض المزارعين ما زالوا لم يوردوا محصولهم ، مناشدًا المزارعين بتوريد القمح من أجل تأمين الأمن الغذائي.

و أشار القصير الي أن هناك توجيهات للرئيس عبد الفتاح السيسى منذ 3 سنوات للارتقاء بسلالات الماشية وتحسين السلالات المحلية مرتفعة الإنتاجية فى اللحوم والألبان، مؤكدًا أن تحسين السلالات المحلية يعد بمثابة دخل إضافي للمربى أو المزارع .

و قال القصير أن هناك سلالات مستوردة يصل إنتاجها من الألبان إلى 30 كيلو، وهذا من شأنه يقلل فجوة الاستيراد، وترفع مستوى معيشة صغار المربين، موضحا أنه تم استيراد 71 ألف رأس ماشية ليصبح إجمالى المستورد 150 ألف رأس، و يتم التعاون مع دول أوروبية لديها ماشية محسنة ذات إنتاجية عالية.

و أكد القصير أن الدولة تتحمل قدر كبير من التكلفة عن المواطنين، وعن صغار المربين حتى لا يلجئوا للخروج من دائرة الإنتاج، وترتفع الأسعار كثيرًا.