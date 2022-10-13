وزير الزراعة من روما..اشتعال الأزمات المتلاحقة سوف يساهم في ارتفاع الأسعار

التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في العاصمة الإيطالية روما بديفيد بيزلي مدير برنامج الغذاء العالمي وبحث معه بحث أوجه التعاون مع برنامج الغذاء العالمي

و قدم “القصير” خلال الاجتماع الشكر الي مدير برنامج الغذاء العالمي علي استقباله ، وأشاد بالتعاون الوثيق بين برنامج الغذاء العالمي وجمهورية مصر العربية والتواصل الدائم مع فريق العمل بالمكتب القطري بالقاهرة والتي كان اخرها مقابلته مع السيد مانوج نائب مدير البرنامج منذ عدة اسابيع والتي ابدى الجانبان رغبتهم في تجديد مذكرة التفاهم الخاصة بمركز الاقصر التنسيقي ودعم التعاون الجنوب الجنوب والاستفادة بمركز الاقصر التنسيقي واهمية دعمه من قبل البرنامج بهدف التوسع في الانشطة ونقل التجربة المصرية في الزراعة لدول الجوار وخاصة الدول الأفريقية.



اشار “القصير” إلى مشكلة الآمن الغذائي العالمي الان خاصة في ضوء التحديات التي تواجه العالم سواء نتيجة انتشار فيروس كورونا او الأزمة الروسيه الأوكرانية والتغيرات المناخية التي سيكون لها آثارا سلبية على سلاسل الغذاء وارتفاع تكلفة الانتاج والاسعار.



وقال وزير الزراعة ان مصر تدعم الحلول التفاوضية لمواجهة الأزمات العالمية ويجب علي العالم التحرك لوضع حد لهذه التحديات التي تواجهه.

ومن ناحيته رحب “بيزلي” بوزير الزراعة المصري والوفد المرافق واشار إلى التعاون البناء بين مصر والبرنامج منذ عقود طويلة وكذا مسئولوا البرنامج الذين يعملون بالمكتب القطري بجمهورية مصر العربية ويتعانون بشكل وثيق مع وزارة الزراعة والمشروعات التي قام بتفقدها في مدينة الاقصر خلال زيارته لمصر حيث إطلع على عدد من النماذج الناجحة في مختلف المجالات الزراعية.

كمًا اشار الي الأزمة الروسية الاوكرانية ومشكلة الجفاف التي أثرت وبشكل كبير على سلاسل الامداد والانتاج خاصة قطاع الاسمدة الأمر الذي قد يؤدي الذي ينذر بالخطر في ظل إستمرار الأزمة الروسيه الاوكرانية والزيادة السكانية التي يشهدها العالم من عام لاخر .



وفي نهاية اللقاء قام القصير بتسليم الدعوة الموجهة ل ديفيد بيرلي مدير برنامج الغذاء العالمي لحضوره يوم الزراعة والتكيف في قمة المناخ خاصة وان وزارة الزراعة ستقوم بإطلاق مبادرة ال”fast” يوم 12 نوفمبر القادم بحضور عدد من الشخصيات الدولية المعنية بهذا الامر .

كما قام بتسليمه دعوة آخري لحضور الاجتماعات الرئيسية والخاصة بجلسة الامن الغذائي يوم 8نوفمبر القادم بشرم الشيخ …

أيضا قام مدير عام برنامج الغذاء العالمي بدعوة القصير لحضور حدث جانبي علي هامش إجتماعات المجلس التنفيذي للبرنامج يوم 16 نوفمبر القادم لالقاء كلمة عن التعاون بين البرنامج ومصر وكذا نقل التجربة المصرية في الزراعة…

حضر اللقاء السفير أيمن ثروت نائب مدير ادارة البيئة والتنمية المستدامة

بوزارة الخارجية المصرية ،ووزير مفوض ناجي غابه القائم باعمال السفير المصري في روما

والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للمناخ ومينا رزق سكرتير أول بالسفارة المصرية.