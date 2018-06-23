وزير الزراعة: مني محرز نموذج مشرف للمرأة المصرية في تولي القيادة

الصاوي أحمدقال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة، نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية في تولي المواقع القيادية. وأضاف وزير الزراعة، أن محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي، تواصل معه بعد توليه الوزارة، م

الصاوي أحمد

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة، نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية في تولي المواقع القيادية.

وأضاف وزير الزراعة، أن محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي، تواصل معه بعد توليه الوزارة، من أجل مشروع تطوير بحيرة العليقات بمدينة الخصوص، وبعدها اجتمع مع الدكتورة منى محرز واتفق معها على مجموعة من الإجراءات، نجحت خلال أسبوع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، ونائبته الدكتورة مني محرز، واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية في مقر المحافظة.