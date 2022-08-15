وزير الزراعة : منح أكثر من 3.8 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

تلقّى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت 14 يوليو 2022 بجميع محافظات الجمهورية؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

حيث أوضح التقرير أنه تم تحصين 2 مليون و62 ألفًا و21 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية؛ بينهم “مليون 29 ألفًا و458 رأس أبقار، 508 آلاف و510 رءوس جاموس، 460 ألفًا و373 رأس أغنام، 63 ألفًا و680 رأس ماعز” حتى 13 أغسطس الحالي.

وأضاف التقرير أنه تم تحصين مليون و825 ألفًا و996 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع، بينهم “893 ألفًا و995 رأس أبقار، 488 ألفًا و691 رأس جاموس، 378 ألف و448 رأس أغنام، 62 ألفًا و714 رأس ماعز، 2148 رأس جِمال”، حتى 13 أغسطس الحالي أيضًا.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية السادة المربِّين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم؛ لحمايتها من الأمراض والأوبئة.