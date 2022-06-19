وزير الزراعة : مصر الثالثة عالميا في إنتاج السمك البلطي

أكد السيد القصير وزير الزراعة أنه في ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تم تنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية مثل بركة غليون ومزرعة الفيروز قناة السويس، وقفزت مصر للمركز الثالث عالمياً في إنتاج السمك البلطي والأول أفريقياً في الاستزاع السمكي، بالإضافة إلى إصدار قانون تطوير وتنمية البحيرات.

وأضاف القصير أنه تم إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات مثل بحيرة المنزلة و البرلس و إدكو والبردويل كما تمت إزالة التعديات عليها والتوسع في المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية و المفرخات وغيرها .

وأفاد القصير بأنه تم طرح 21 موقعا للاستزراع السمكى في الأقفاص بالبحرين المتوسط و الأحمر.

ونوه بأن هناك طفرة في مجال التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى الانتهاء من إطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر وتسجيل 5.7 مليون حائز على المنظومة، كما يستهدف التوسع في ميكنة الخدمات من خلال إطلاق 20 خدمة زراعية على بوابة مصر الرقمية.