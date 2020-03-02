وزير الزراعة : مصر الأولى عالميا في إنتاج الزيتون وتصدير البرتقال

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن مصر أصبحت أولى دول العالم في تصدير البرتقال، كما أنها أزاحت إسبانيا أيضا من عرش إنتاج زيتون المائدة، وذلك على هامش اجتماعه مع سفير هولندا في القاهرة.

استقبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لورنيس ويستهوف السفير الهولندي بالقاهرة، وأكد عقب الاجتماع على ضرورة وضع الآليات الضرورية واللازمة لضمان تنفيذ أي بروتوكول للتعاون بين الجانبي المصري والهولندي، كما تطرق الحديث إلى الخبرات التي تمتلكها هولندا في مجال الإنتاج الحيواني والداجنى والألبان، وحاجة مصر إلى الاستفادة من هذه الخبرات عن طريق بناء القدرات للجانب المصري، ونقل التكنولوجيا الهولندية.

وأكد الوزير أن قانون الزراعة العضوية صدق عليه مجلس النواب، وما يرتبط به من تطوير في منظومة الحجر الزراعي المصري، كذلك تكويد المزارع التي تقوم بالتصدير والأسواق الجديدة التي تم فتحها مؤخرا للمنتجات المصرية، لاسيما الأرجنتين في الموالح، وأستراليا في التمور، كما أننا تفوقنا في إنتاج الزيتون على إسبانيا، وأصبحنا أولى دول العالم في تصدير البرتقال، بالإضافة إلى المشروعات القومية الكبيرة التي تمت في مصر خلال المرحلة الأخيرة، وهناك تطور ملحوظ في قطاعي الإنتاج السمكي والداجني في مصر.

وأشار القصير إلى إمكانيات الجانب الهولندي في استخدام النظم الحديثة لتحليل التربة عن طريق عدد من الأجهزة التي يستخدمها المزارع الهولندي لتقنين استخدامات المخصبات الكيماوية، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، فإن الجانب المصري يرغب في نقل هذه التكنولوجيا.

وأوضح أنه يتم نقل خبرة هولندا فيما يتعلق بالخبرات الفنية المختلفة في مجال إنتاج الزهور والفول الصويا والنباتات الطبية والعطرية، والتي يتمتع بها الجانب الهولندي.

وأكد المستشار الزراعي الهولندي بالقاهرة أنهم على استعداد لاستقبال وفد مصري في هولندا للاطلاع على الخبرة الهولندية في الإنتاج النباتي، ولقاء المنتجين لتبادل الخبرات، ونقل التكنولوجيا، وكيفية الدفع بنموذج التعاون بين القطاع العام والخاص في الزراعة.

وفي نهاية الاجتماع، قدم وزير الزراعة الشكر إلى السفير الهولندي على رغبة بلاده في تقديم الدعم الفني والتعاون الفعال مع مصر، وأوصى بتشكيل لجنة من الجانبين المصري والهولندي لوضع الآليات التي تسهم في تطبيق وتفعيل التعاون المشترك بين البلدين.