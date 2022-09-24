وزير الزراعة: مشروع مستقبل مصر بالضبعة يحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية

أجرى اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يرافقه وفد من قيادات الوزارة مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة بمنطقة الضبعة، واستقبله العقيد طيار بهاء الغنام مدير المشروع.

وقال القصير إن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم الدعم الفني للمشروعات العملاقة والتي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي .

وأضاف أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمشروع في كافة المجالات الأنشطة الزراعية وخاصة إنتاج التقاوى وكذلك الثروة الحيوانية كما تستهدف الزيارة أيضا متابعة الاستعداد لزراعة المحاصيل الشتوية القمح والبنجر والبطاطس .

وقال القصير إن مشروع مستقبل مصر بالضبعة واحد من أهم المشروعات القومية التى تنجزها حاليا الدولة المصرية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية حيث يسهم المشروع بشكل كبير فى الزراعات الاستراتيجية ويعد قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعظيم فرص الإنتاج وتوفير منتجات زراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، وسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد وتوفير النقد الأجنبي وكذلك توفير آلاف فرص العمـل المباشرة وغير مباشرة .

وجه وزير الزراعة قيادات الوزارة بتقديم كافة أوجه الدعم الفني للمشروع .

ومن ناحيته أشاد العقيد بهاء الغنام مدير المشروع بالتعاون المثمر مع وزارة الزراعة.. وقال إن إجمالي مساحة مشروع مستقبل مصر حوالي مليون وخمسين ألف فدان تم زراعة 350 ألف فدان المرحلة الأولى والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.. وجار العمل في المرحلتين الثانية والثالثة بمساحة حوالي 700 ألف فدان .

أضاف “الغنام” أن مشروع مستقبل مصر نموذجا للمشروعات الزراعية المتكاملة ويستخدم احدث وسائل التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والري والحصاد وخلال الزيارة قام وزير الزراعة ومدير المشروع يرافقهما قيادات الوزارة بجولة تفقدية للمشروع وحضور الحصاد الآلي لحقول اكثار الفول الصويا والذي يتم لاول بالميكنة الحديثة وكذلك حضور حصاد سيلاج محصول الذرة.