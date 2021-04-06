وزير الزراعة : مشروع المليون فدان في مصر يتساوى مع مساحات بعض الدول (فيديو)

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن اختيار موقع مشروع مستقبل مصر لزراعة مليون فدان عبقري؛ لأنه يتوسط 3 محافظات الجيزة والبحيرة ومطروح وعلى شبكة طرق وقريب من مطارات وموانئ، وهي مقومات أساسية لإنجاح الزراعة.

وقال القصير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدي البلد، إن مشروع زراعة مليون فدان في مصر يتساوى مع مساحات بعض الدول، كما أن معدل إنتاجية المشروع بالميكنة الزراعية والتكنولوجيا الحديثة يعادل 130% من الأرض القديمة (الدلتا).

وأضاف وزير الزراعة أن مشروع مستقبل مصر لزراعة مليون فدان تتم زراعتها باستخدام المياه الجوفية ومحطات معالجة تدوير مياه الصرف الزراعي، مشيرًا إلى أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد 200 ألف جنيه.