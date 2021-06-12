اقتصاد وأسواق

وزير الزراعة : محطة الزهراء تمثل نواة مدينة مرابط للخيول بالعاصمة الإدارية

ستمثل النواة الرئيسية وستصبح صرحاً عالمياً مكتمل الجوانب يغطي كافة مكونات تربية ورياضات الخيول
الصاوي أحمد 9:34 م, السبت, 12 يونيو 21 9:34 م, السبت, 12 يونيو 21

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة عدد من المشروعات القومية التابعة لوزارة الزراعة.

وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي لتطوير محطة “الزهراء” العريقة للخيول العربية المصرية الأصيلة، باعتبارها واحدة من أشهر مزارع الخيول الأصيلة في العالم التي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة، وحيث ستمثل النواة الرئيسية لمدينة “مرابط” للخيول بالعاصمة الإدارية الجديدة التي ستصبح صرحاً عالمياً مكتمل الجوانب يغطي كافة مكونات تربية ورياضات الخيول.

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ووجه الرئيس في هذا الإطار بتعزيز جهود تطوير محطة “الزهراء” بهدف استعادة الإرث المصري العريق في تربية وإنتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة، وذلك بالشراكة مع أعرق الخبرات الدولية والمحلية في هذا المجال.

كما أوضح وزير الزراعة قيام المنظمة العالمية لصحة الحيوان OIE باعتماد عدد من معامل معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة كمعامل مرجعية عالمية، بما يؤكد امتلاك مصر لقدرة كشفية ومعملية بيطرية وفق أعلى مستوى وتواكب أرقى المعايير الدولية، سواء ما يتعلق بمعامل الصحة الحيوانية أو النباتية.

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كما تم استعراض آخر تطورات منظومة إنتاج وصناعة اللحوم، بما فيها المشروع القومي للبتلو وتحسين السلالات، حيث وجه الرئيس بزيادة الدعم لهذا القطاع، وذلك لما له من مردود اقتصادي واجتماعي مباشر لصالح المواطنين، وذلك بتوفير تمويل إضافي قدره ١٠ مليارات جنيه لكافة مشروعات الثروة الحيوانية وصناعة اللحوم بأنواعها.

كما تم أيضاً عرض خطة وزارة الزراعة للارتقاء بصناعة الدواجن، والتي تتمتع بالاكتفاء الذاتي على المستوى المحلي، ويعمل بها حوالي ٣ ملايين عامل، حيث وجه الرئيس بتشكيل لجنة عليا لتنظيم منظومة صناعة الدواجن للارتقاء بها ودعمها وتنسيق سياساتها بالاشتراك مع اتحاد منتجي الدواجن والقطاع الخاص.

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بقلم الصاوي أحمد

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