وزير الزراعة: لدينا أصنافا من القطن طويل التيلة وتلقى طلبات متزايدة

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور إبراهيم عبد الرحمنوف وزير التنمية والابتكار رئيس مجلس القطن الأوزبكستاني والوفد المرافق له.

“القصير” رحب بالوزير الأوزبكستاني مشيرا إلى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين على كل المستويات وخاصة قطاع الزراعة، كما أشار إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في عام 2018 في مجالات تطوير الثروة الحيوانيه والميكنة الزراعية باستخدام التكنولوجيات الحديثة وتفعيل مجموعة العمل الفنية الزراعية المشتركة والانتهاء من مشروع مذكرة التفاهم في الحجر الزراعي ووقاية النباتات وبروتوكول التعاون في مجال تصدير شتلات العنب من مصر إلى أزوبكستان وتبادل الخبرات في الانشطة الزراعية المختلفة وزيادة حجم التبادل التجاري الزراعي بين البلدين.



وقال “القصير” إن مصر لديها إنتاجا وفيرا من أصناف القطن طويل التيلة ويلقى طلبا متزايدا عالميًا .

ومن ناحيته أعرب الوزير الأوزبكستاني عن سعادته بوجوده في القاهرة ولقاء وزير الزراعة مشيرا إلى أن وزارته هي المعنية في الآصل بموضوع الابتكار والذي يتداخل في القطاعات الاخرى بأزوبكستان خاصةً قطاع الزراعة وإلى أهمية الدفع نحو زيادة حجم تبادل السلع الزراعية لما لها ميزة تنافسية عالمية خاصة البرتقال المصري والفراولة والعنب.



وأكد “عبد الرحمنوف” أهمية التعاون في مجال إنتاج أصناف القطن متحملة للجفاف والملوحة من خلال برامج التربية النباتية واستخدام التكنولوجيات الحديثة في البحث العلمي فضلًا عن التعاون في صناعة الغزل والنسيج وانه سينقل رغبة وزير الزراعة المصري في تفعيل أوجه التعاون بين الجانبين إلى وزير الزراعة الاوزبكستاني وسيتم متابعة ما تم الاتفاق عليه مع الجانب المصري.



وفي نهاية اللقاء أكد الجانبان على تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة وانهاء الاجراءات اللازمة لتوقيع مذكرة التفاهم في مجال الحجر الزراعي في أقرب فرصة ممكنة وكذا بروتوكول التعاون في تصدير شتلات العنب المصري الي ازوبكستان ، وكذا تفعيل اللجان الفنية الزراعية المشتركة بين الجانبين وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات بناءً القدرات والبحوث التطبيقية المشتركة المتعلقة ببرامج التربية المختلفة في القطن فضلًا عن التعاون في مجال الأمصال واللقاحات والأسماك والدواجن.

حضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.



ومن الجانب الازوبكي السفير منصوربيك كيليتشيف سفير جمهورية اوزبكستان بالقاهرة والسيد أتابيك فيازوف مساعد وزير التنمية الابتكارية لجمهورية أوزباكستان والسيد / شيرزاد يعقوبوف – سكرتير أول سفارة أوزباكستان بالقاهرة والسيد / أتابيك عليموف ملحق سفارة أوزباكستان بالقاهرة

جدير بالذكر أن الدكتور ابراهيم عبد الرحمنوف وزير التنمية والابتكار الاوزبكي يشارك في المؤتمر الدولي لبحوث القطن والذي يعقد في مصر حاليا ولأول مرة حيث يحضره نحو أكثر من 100 عالم لأكثر من 30 دولة والذي تنظمه الهيئة الدولية الاستشارية للقطن والاتحاد العالمي لبحوث القطن والمنعقد في الفترة من 4-6 اكتوبر الجاري وتشترك فيه بعض الجهات المحلية مثل هيئة التحكيم واختبارات القطن واتحاد مصدري الأقطان المصرية ومعهد بحوث القطن والقطاعات الحكومية ذات الصلة .