وزير الزراعة : قرب انضمام مصر لاتفاقية اليوبوف

البنا : رئيس الوزراء يتابع الملف الخاص بالمنظمة وما تم فيه الصاوي أحمدأكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرب مصر من الانصمام لاتفاقية "اليوبوف"، والتي تعتبر بمثابة الجهة الحامية للملكية الفكرية للتقاوي والبذور عالية الإنتاجية.وقال وز

البنا : رئيس الوزراء يتابع الملف الخاص بالمنظمة وما تم فيه









الصاوي أحمد

أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرب مصر من الانصمام لاتفاقية “اليوبوف”، والتي تعتبر بمثابة الجهة الحامية للملكية الفكرية للتقاوي والبذور عالية الإنتاجية.

وقال وزير الزراعة، خلال كلمته، اليوم، علي هامش توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية “هيا”، إن ضم مصر كعضو في اتفاقية اليوبوف يتيح لنا استيراد التقاوي والبذور عالية الإنتاجية التي تمكننا من زيادة الصادرات الزراعية.

وأشار إلى أن الانضمام لتلك المنظمة الدولية يعتبر إحدى الآليات الجديدة التي تسعي لها الحكومة بشكل متسارع عبر تطبيق القواعد والإجراءات الدولية فيما يتعلق بكل شيء في عملية الزراعة لتحسين جودة المنتجات الزراعية.

وكشف البنا أن رئيس مجلس الوزراء يتابع بشكل شخصي ملف انضمام مصر لهذه الاتفاقية، ويسهل سير العمل للجان التي تتابع ذلك.

وتعتبر اتفاقية اليوبوف المنظم الرئيسي لتجارة البذور والتقاوي عالية الإنتاجية، والتي لا يتم السماح بتصديرها إلا للدول الأعضاء في هذه المنظمة لحماية الملكية الفكرية للشركات المبتكرة للتقاوي وعدم تقليدها.