وزير الزراعة عن مشروع غرب المنيا: لم يفشل وبذل فيه جهد كبير

الصاوي أحمدقال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشروع غرب غرب المنيا ليس مشروعا فاشلا كما يروج البعض، لافتًا إلى أنه بُذل جهد كبير في هذا المشروع، لتوفير البنية التحتية، مشيرًا إلى وجود مزرعة إنتاج حيواني مبشرة. وأضاف، خلال محاضرة بعنوان "استدامة الزراعة ا

الصاوي أحمد





قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشروع غرب غرب المنيا ليس مشروعا فاشلا كما يروج البعض، لافتًا إلى أنه بُذل جهد كبير في هذا المشروع، لتوفير البنية التحتية، مشيرًا إلى وجود مزرعة إنتاج حيواني مبشرة.

وأضاف، خلال محاضرة بعنوان “استدامة الزراعة المتكاملة”، بالقاعة الرئيسية بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بمركز البحوث الزراعية، أن هناك لجنة علمية حاليًّا تحدد نقاط القوة والضعف في المشروع، وبناء على تقرير اللجنة سيتم وضع خطة تنفيذية محددة المواعيد والتسلم، مضيفًا “ونبدأ الموسم الشتوي ببدائل متنوعة”.

وأشار إلى أنه بشأن التشجير في مشروع غرب المنيا، من الصعب الانتظار 3 سنوات في غرب المنيا لبدء المشروع، لافتًا إلى أن أهم نقطة لاحظها من زيارة للمشروع الأسبوع الماضي، هي أن القائمين على المشروع لديهم إصرار وعزيمة على معاودة المحاولات في المشروع.

وأكد أنه من المعروف في المشاريع الزراعية، إمكانية أن تواجه العديد من الظروف المعاكسة، خاتمًا حديثه بقول الله تعالى ” أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ”.