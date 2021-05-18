وزير الزراعة عن البطيخ: درجة حلاوته عالية ولا توجد به مواد مسرطنة ونصدره إلى 17 دولة

أوضح أنه تصدير نحو 16 ألف طن بطيخ في 2020، ولم يحدث أن تم رفض أي شحنة منها.

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يتم تصدير البطيخ المصري لى 17 دولة عربية وأجنبية منها بريطانيا و روسيا و ألمانيا و فرنسا و إيطاليا و المملكة العربية السعودية و الكويت.

وقال القصير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، إنه تم تصدير نحو 16 ألف طن بطيخ في 2020، ولم يحدث أن تم رفض أي شحنة منها.

وأكد وزير الزراعة، أن هناك شائعات عن وجود بطيخ مسمم يتم طرحه في الأسواق نافيا حدوث ذلك ، قائلا هناك رقابة مشددة على التقاوي والمبيدات عند زراعة اي أصناف من الخضروات والفاكهة وتم الحصول على 18 عينة من مختلف المحافظات وأثبتت خلوها من اي مواد مسرطنة.

وأضاف القصير، أن موسم البطيخ الحالي درجة حلاوته عالية جدا و جودته عالية، و لا توجد أي شكوي من البطيخ المتداول في الأسواق، إضافة إلى الخوخ.