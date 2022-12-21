وزير الزراعة: عدد رؤوس الثروة الحيوانية بلغ 7.5 مليون في 2022

أكد وزير الزراعة أن هناك استراتيجية لزيادة طرح اللحوم الحمراء وتقليل الاستيراد من الخارج، كما تم تنفيذ استراتيجية واضحة لتنمية الثروة الحيوانية تعتمد على محاور ، إنشاء قاعدة بيانات، التوسع في المشروع القومي للبتلو، تبنى سياسة تحسين السلالات ورفع مستوى إنتاجية السلالات المصرية، وتوفير الرعاية البيطرية اللازمة للحفاظ على الصحة الحيوانية، وتطوير مراكز تجميع الألبان.

وتابع وزير الزراعة أنه تم حصر وترقيم الثروة الحيوانية ولأول مرة حصراً ميدانياً في عام 2020، خلصت الى إعداد قاعدة بيانات تشتمل على توزيع رؤوس الثروة الحيوانية وأنواعها على محافظات الجمهورية وتم تحديث البيانات في 2022 حيث وصل عدد رؤوس الثروة الحيوانية 7.5 مليون رأس بزيادة قدرها مليون رأس ماشية.

ولفت وزير الزراعة إلى أنه بلغ إجمالي المستفيدين من المشروع القومي لإعادة احياء البتلو حوالى 42 ألف مستفيد بمعظم محافظات الجمهورية بعدد رؤوس ‏تصل إلى 475 ألف رأس، وبإجمالي تمويل تجاوز 7.3 مليار جنيه بسعر فائدة مدعومة تصل إلى 5%، كذلك تم اطلاق مشروع تحسين السلالات عالية الإنتاجية، وتطوير البنية الأساسية اللازمة لتنفيذ التلقيح الإصطناعي، وإنشاء عدد (632) نقطة تلقيح اصطناعى بالوحدات البيطرية.

واضاف أن الوزارة أعطت الرعاية البيطرية دعم غير مسبوق من حيث توفير الأمصال واللقاحات المطلوبة للتحصينات ضد الأمراض الوبائية فى موعدها حيث أدى وجود قاعدة بيانات إلى إمكانية تحديد المحافظات التى بها كثافة فى الثروة الحيوانية وتوفير إحتياجاتها مبكراً.

واشار الوزير إلى أن عدد مراكز تجميع الألبان التى تم تطويرها حتى الآن بلغ 230 مركزا، بالإضافة إلى إنشاء عدد 41 مركز تجميع ألبان جديد، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ليصبح لدينا عدد 271 مركز تجميع ألبان مطور .