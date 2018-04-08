وزير الزراعة: طوارئ قصوى لاستقبال احتفالات المواطنين بشم النسيم

وكالات:قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبدالمنعم البنا، الأحد، إن الوزارة أعلنت حالة الاستعداد القصوى لاستقبال احتفالات المواطنين بعيد شم النسيم.وأضاف الوزير، في تصريحات صحفبة أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بمجهودات كبيرة لضبط أسواق اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة و ال

وكالات:

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبدالمنعم البنا، الأحد، إن الوزارة أعلنت حالة الاستعداد القصوى لاستقبال احتفالات المواطنين بعيد شم النسيم.





وأضاف الوزير، في تصريحات صحفبة أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بمجهودات كبيرة لضبط أسواق اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة و المدخنة والمملحة، وذلك بالتنسيق بين مديريات الطب البيطري بالمحافظات ومباحث شرطة التموين، لضبط أي مخالفات أو منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي تضر بصحة المواطنين.

وأشار إلى أن الوزارة طرحت في منافذها بالقاهرة والجيزة والمحافظات المختلفة والتابعة لقطاع الإنتاج والزراعات ومديريات الزراعة ومديريات الإصلاح الزراعي منتجات بأسعار مخفضة من اللحوم والدواجن والألبان والبقوليات والخضر والفاكهة الطازجة، والأسماك المجمدة والمدخنة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة في هذه المناسبة.

وأكد الوزير أنه تم تهيئة كافة الحدائق والمتنزهات التابعة لوزارة الزراعة لاستقبال المواطنين خلال أعياد شم النسيم، والتيسير عليهم والتأكد من توفير كافة سبل الراحة لهم، وضمان تمتعهم بالمناظر الطبيعية الخلابة، وكذلك تم إعلان حالة الطوارئ بهذه الحدائق وإلغاء الإجازات والراحات للأطباء البيطريين والعاملين.