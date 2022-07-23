وزير الزراعة: طرح طبق البيض بسعر 62 جنيها في المنافذ التابعة للوزارة

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه تم التواصل مع اتحاد الدواجن على أن يتم طرح طبق البيض الابيض بسعر 62 جنيها في منافذ وزارة الزراعة.

وأضاف القصير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أنه يتم انتاج 24 الف كرتونة بيض يومياً في محطات وزارة الزراعة ، و سيتم طرحها بنفس السعر .

وأكد القصير أن حجم الاستثمارات في منظومة الدواجن بقيمة 100 مليار جنيه، وننتج أكثر من 13 مليار بيضة سنويا ولا يجوز تخزين البيض في الأسواق لبيعه بسعر أعلى .

وأشار القصير إلى أن سعر طبق البيض انخفض اليوم في بورصة الدواجن بواقع 4 جنيهات ليصل الي 60 جنيه تسليم المزرعة.

وأوضح القصير أن سعر طبق البيض الذي يتراوح من 75 الي 80 جنيه يتم بيعه في المحلات الكبري و التي تقوم بتعبئة البيض في عبوات .

وشدد القصير ضرورة قيام التجار بوضع هامش ربح بسيط لعدم رفع الاسعار بشكل مبالغ فيه ، و هناك بعض التجار الصغار خرجوا من منظومة التداول لارتفاع الأسعار.

وأوضح القصير أن سعر الدواجن في الاسواق انخفض في فترة من فترات وذلك بالتوازي مع إنخفاض أسعار الأعلاف ، و ليس من السهولة تراجع السعر و يتم ضخ كميات كبيرة في الاسواق.

وشدد القصير على أهمية دخول التجار الصغار مرة أخرة في المنظومة الإنتاجية لحدوث توازن في السوق .

وقال إنه كان هناك توجيهات من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لحل تلك المشكلة ، و تم ضخ كميات كبيرة من البيض في الاسواق بالتعاون مع اتحاد منتجي الدواجن .

وأشار وزير الزراعة و استصلاح الأراضي مصر رقم 89 من 105 دولة على مستوى العالم في انخفاض أسعار البيض ،