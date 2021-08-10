اقتصاد وأسواق

وزير الزراعة: صادرات القطاع تلامس حاجز 5 مليارات دولار

زيادة معدلات التصدير خلال الموسم الحالي
الصاوي أحمد 4:31 م, الثلاثاء, 10 أغسطس 21 4:31 م, الثلاثاء, 10 أغسطس 21

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قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن هناك زيادة في تنافسية الصادرات المصرية من الإنتاج الزراعى، وتحققت طفرة غير مسبوقة فى مجال الصادرات الزراعية خلال 2020، وبلغت ‏‏حوالي 5.2 مليون طن بقيمة قدرها 2.2 مليار دولار، ما يعادل 33 مليار جنيه مصرى، بالإضافة إلى الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة، التى بلغت حوالى 2.7 مليار دولار، وبلغ إجمالى حجم الصادرات خلال 2021 حوالى 4.3 مليون طن، بزيادة قدرها 600 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضى .

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وأوضح القصير في تصريحات له اليوم خلال مؤتمر الأهرام الزراعي، أنه رغم القيود على حركة التجارة الدولة وظروف جائحة كورونا فقد تمكنت الدولة المصرية من فتح 11 سوقًا جديدة فى 2020، ليصل إجمالى عدد الدول التى يتم التصدير إليها إلى 150 دولة لعدد 350 منتجًا زراعيًا.

وأشار الوزير إلى أن الدولة لم تنسى دعم المزارعين والفلاحين والمنتجين الزراعيين، من تقديم الخدمات المتعددة لهم وإتاحة استفادتهم من الحصول على التمويل ميسر من كل مبادرات البنك المركزى المصرى ذات العائد المنخفض، وتمويل محاصيلهم الزراعية مع إدخال المصدرين الزراعين ضمن برنامج رد أعباء الصادرات.

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بقلم الصاوي أحمد

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