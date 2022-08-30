وزير الزراعة: حققنا الاكتفاء الذاتي من الخضر والفاكهة والأرز وكارت الفلاح يصدر خلال 10 أيام

استضافت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، اليوم الثلاثاء، د. السيد القصير وزير الزراعة، في ندوة تحت عنوان «مستقبل الزراعة في ظل الجمهورية الجديدة».

حضر الندوة المهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي نائب رئيس الحزب، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب.

كما حضر اللقاء عدد من قيادات ونواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء وأمناء سر اللجان النوعية، وعدد من ممثلى الحزب بالمحافظات.

يأتي ذلك استمرارًا لنهج الحزب في عقد لقاءات دورية مع السادة الوزراء بهدف تعزيز معركة الوعي وتعريف الرأي العام بحجم الإنجازات والتحديات.

المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية

«رشاد» : الزراعة صمام أمن الوطن.. والرئيس السيسي أحد طفرة حقيقية في القطاع

وأكد “رشاد” في بداية الجلسة أن الزارعة هى صمام الأمان الأساسى للوطن، موجهًا الشكر للرئيس السيسى على جهوده المضنية فى تحقيق نهضة زراعية شاملة

من جانبه أوضح وزير الزراعة، أن مصر تتبع استراتيجة الأمن الغذائى النسبى، وليس سياسة الإكتفاء الذاتى، خاصة أن استراتيجية الإكتفاء الذاتى تفقد الدول المميزات النسبية الأخرى.

وأشار وزير الزراعة إلى أن الأمن الغذائى أصبح سلاحًا يستخدم تجاه بعض الدول، خاصة أن الواقع أثبت أن الأموال ليست قادرة على تحقيق الأمن الغذائى بدليل التحديات التى واجهت العالم خلال الفترة الأخيرة وعلى رأسها التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن نصيب الفرد الآن 2قيراط بعد أن كان فدانًا في الماضي، لافتًا إلى أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة تحديات قطاع الزراعة، مشددًا على ضرورة توعية الفلاحين بتحديث منظومة الرى والتوسع فى استخدام الميكنة.

وفي سياق متصل، طالب الوزير النواب بالتصدى بحسم لكل الشائعات المغرضة التى تروج ضد الدولة بشأن تصدير شحناتها بالخارج وما يروج من وقت لآخر من إعادة بعض الشحنات.

وحول ملف القمح وما ترتب على الأزمة الروسية الأوكرانية.. أكد أن مصر تعتمد على روسيا فى 80%من احتياجاتها، وأن اعتماد الدولة على تنويع مصادر النشأ كان سببًا في مواجهة الأزمة.

وأكد ان مصر حققت اكتفاء ذاتى فى الخضر والفاكهة والأرز والدواجن والألبان مع تحقيق نسبة إكتفاء بنسبة 50% من المحاصيل السكرية، مع استمرار الفجوة بالمحاصيل الاستراتيجية حيث القمح والذره الصفراء والمحاصيل الزيتية واللحوم الحمراء.

وبشأن كارت الفلاح، قال الوزير إنه سيصدر خلال 10 أيام على الأقل، وبالتالى الفلاح الذى لا يملك الكارت عليه الذهاب للجمعيات فورا للحصول عليه خلال 10 آيام.

وعقب انتهاء الوزير شهدت الندوة مناقشات موسعة بشأن الإشكاليات التى تواجه الفلاح المصرى والتى نقلها نواب حزب مستقبل وطن لوزير الزراعة السيد القصير.