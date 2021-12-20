وزير الزراعة :جار تشغيل 18 مركزا جديدا لتجميع الألبان

أكد السيد القصير وزير الزراعة، أنه تم استهداف تطوير 826 مركز تجميع ألبان وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزي للقروض الميسرة لتحسين جودة الألبان وتأهيلها للتصدير خلال العام الجاري.

وأضاف وزير الزراعة في تصريحات صحفية اليوم، أنه تم تطوير 150 مركزا وجار توريد وتركيب المعدات في 18 مركزا ويتم تطوير 37 مركزا حتى ديسمبر 2021.

وارتفع إنتاج مصر من الألبان ليبلغ 7 ملايين طن سنويا حاليا، مقابل 6 ملايين طن خلال العامين الماضيين، نتيجة إحلال السلالات عالية الإنتاجية بديلة للأنواع البلدية، وتنتج البقرة الخليط بين السلالتين 14 لترا يوميا بدلا من 6 إلى 8 لترات فى الفصائل المحلية.

يذكر أن مصر تتمتع حاليا بالاكتفاء الذاتى من الألبان الطازجة وتستورد اللبن البودرة لاستخدامه فى صناعة منتجات الألبان، كما أن استخدام المصريين لصناعة الجبنة والمنتجات المختلفة يمثل تقريبا %80 من إجمالى الإنتاج.

وأوضح الوزير أنه تم صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 30 منشأة فى مجال الإنتاج الداجنى والأنشطة المرتبطة بها باعتبارها منشآت خالية من أنفلونزا الطيور مما يساهم فى فتح أسواق جديدة للتصدير وتوفير الدعم اللوجستيى والفنى والمالى لصغار مربى الدواجن.