وزير الزراعة: توريد 85٪ من المستهدف في موسم القمح الحالي

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه كان مستهدف توريد 5 ملايين طن قمح محلي في ضوء الطاقة الاستيعابية لصوامع وزارة التموين، ولكن تم توريد 4 ملايين من المزارعين بنسبة 85٪ من المستهدف.

وقال القصير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامج حديث القاهرة على فضائية القاهرة والناس 1، إنه لم يحدث من قبل توريد تلك الكميات، حيث كانت تتراوح ما بين 3 ملايين إلى 3.4 مليون طن قمح.

و أضاف القصير أنه تم حصر 3.6 مليون فدان مزروعة قمح، ويوجد أكثر من 500 ألف فدان أقل من فدان واحد كمساحة منزرعة، لافتا إلى أن مصر من أعلى الدول إنتاجية القمح، ومتوسط الإنتاجية من 19 ل 20 إردبًا للفدان.

وتابع القصير أن هناك مساحات أخرى تنتج قمح بانتاجية 25 اردب للفدان، و تم عمل اكثر من 8 آلاف حقل ارشادي للمزارعين الصغار ، قاموا بإنتاج 30 اردب للفدان.

يشار الي ان نقاط استلام وتجميع الأقماح تضم ما يقرب من 450 ما بين صوامع شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشون التابعة للبنك الزراعي، وصوامع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وصوامع الشركة العامة للصوامع والتخزين.

ويتم توريد القمح المحلى من خلال المزارعين والموردين خلال الموسم الجارى بأسعار 865 جنيها للأردب درجة نظافة 22.5 قيراط، و875 جنيه للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و885 جنيها للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط.

وأوضح القصير أن هناك نوعين من القمح في العالم ، و هو القمح الربيعي يزرع في الدول المعتدلة ، و مصر تعتبر من الدول المنتجة للقمح الربيعي .

وتابع أن القمح الشتوي ويغطي بالثلوج لمدة 3 أشهر، ويظل في الأرض 10 أشهر حتى حصاده، مشيرا إلى أن القمح المصري المعروف بالقمح الربيعي فترة انتاجه 150 يوما.