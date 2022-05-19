وزير الزراعة: توريد 2.25 مليون طن قمح من المزارعين حتى الآن

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا اليوم مع مديري مديريات الزراعة.

وأكد القصير عبر فيديو كونفرنس خلال الاجتماع على أهمية المتابعة المستمرة والتواصل مع المزارعين وتقديم التسهيلات الممكنة لهم، كما شدد وزير الزراعة على ضرورة الربط بين المساحات التي تم حصادها والكميات الموردة والتنسيق مع السادة مسئولي وزارة التموين وكافة الجهات المعنية كلٍ في محافظته، مؤكدا على ضرورة أن يتم مقارنة الكميات التي يتم توريدها بالمساحات التي تم حصادها بالمستهدفات المطلوبة من كل محافظة.

القصير أشاد بوطنية الفلاح المصري ودعمه لدولته في هذه المرحلة من خلال حرصه على توريد القمح الذي يعود مرة أخرى للشعب في صورة رغيف خبز مدعم.



وأشاد بجهود مديري المديريات وجميع العاملين في الادارات الزراعية لتواجدهم الدائم في الحقول مع المزارعين وأكد أن الدولة تقدر تماما هذه الجهود خلال هذا الموسم الاستثنائي في حصاد القمح نظرا للظروف التي يشهدها العالم بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن توريد 2.25 مليون طن، وطالب من كافة العاملين بالمنظومة ضرورة التواجد مع المزارعين على ارض الواقع وتقديم كل الدعم للفلاح وازالة اي عقبات تواجهه أثناء التوريد.