وزير الزراعة : توجيه رئاسي بفتح الحدائق بعد عيد الأضحى بإجراءات احترازية (فيديو)

كشف وزير الزراعة السيد القصير عن توجيهات رئاسية بفتح الحدائق والمتنزهات بعد عيد الأضحى ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وقال القصير في مداخلة مع برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد : “بعد العيد إن شاء الله بنفكر نفتح الحدائق والمتنزهات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية زي ما قال الرئيس النهاردة للحفاظ على المستوى اللي وصلنا إليه علشان ربنا يحفظ مصر لأن العودة هتبقى صعبة جدا”.

وأضاف وزير الزراعة : “بنتمنى لأهلنا السلامة .. فيه توجيهات من الرئيس لفتح الحدائق زي حديقة الحيوان وخلافه بعد العيد مع تنظيمها بضوابط احترازية”.

أعلنت الحكومة مساء الاثنين، أن إجازة عيد الأضحى ستكون من الخميس وحتى الاثنين المقبل الموافق 3 أغسطس.

ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارا يقضي بأن تكون الفترة من يوم الخميس المقبل، الموافق 30 يوليو 2020، حتى يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2020، إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

إجازة عيد الأضحى مدفوعة الأجر

وتكون إجازة عيد الأضحى مدفوعة الأجر لكل من في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. السيسي يحذر من التراخي في إجراءات «كورونا»: «لو حصل حاجة هنرجع للإغلاق»

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مدينة الروبيكي اليوم الثلاثاء، أن وعينا وحرصنا خلال الشهور الماضية هو الذي أوصلنا إلى هذه الدرجة في مواجهة كورونا.

وطالب الرئيس بالاستمرار في الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، قائلا: “مش عايزين التفاؤل الزائد يخلينا نهمل الإجراءات الاحترازية، لأن لو حصل حاجة سنعود مرة أخرى للإغلاق ونتخذ إجراءات صعبة كان الناس يعانون منها”.

وأضاف أنه علينا الحرص في اتخاذ الإجراءات الاحترازية حتى تنخفض الإصابات والوفيات عن ما هي عليه الآن.

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد قررت أن تتم صلاة عيد الأضحى المبارك بنفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر، من نقل للصلاة من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة.

وأشارت اللجنة إلى قيام وزارة الأوقاف بوضع الضوابط والإجراءات الخاصة بالعودة التدريجية لأداء صلاة الجمعة بالمساجد، وعرض ذلك على لجنة إدارة الازمة في الاجتماعات القادمة.

إجراءات الوقاية من كورونا خلال إجازة عيد الأضحى

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم التوافق على عدد من الإجراءات والقرارات، والتي سوف يتم العمل بها بداية من أمس بالتزامن مع حلول عيد الأضحى.

وتضمنت هذه الإجراءات والقرارات التأكيد على استمرار غلق الشواطئ العامة، وكذلك الحدائق العامة والمتنزهات، على أن يتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية، وذلك للحدائق والمتنزهات التي يتم الدخول إليها عن طريق تذاكر الدخول، لسهولة التحكم في عدد المرتادين من خلال التذاكر التي سيتم طباعتها يومياً.