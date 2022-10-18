وزير الزراعة : توجيهات من الرئيس السيسي بدعم صناعة الدواجن

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالثروة الداجنة باعتبارها صناعة مؤثرة في الأمن الغذائي، مؤكدا أن صناعة الدواجن من الصناعات المهمة.

جاء ذلك خلال كلمته أمام اجتماع لجنة الزراعة والرى اليوم، في مجلس النواب بحضور المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، والمهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، لمناقشة أزمة نقص أعلاف الدواجن .

وأشار إلى القرارات رئيس الوزراء خلال اجتماعه أول أمس لبحث الأزمة والتي منها ضرورة التنسيق الدائم بين وزارة الزراعة والبنك المركزي واتحاد الدواجن لمنع تصاعد المشكلة وأن يكون هناك أليه للرقابة على الاسعار تشارك فيها جميع جهات و مؤسسات الدولة.

وأوضح أن صناعة الدواجن من الصناعات المهمة مضيفا أن ما نشهده حاليا هو جزء من أزمة عالمية نتيجة المتغيرات الجديدة .

وأشار وزير الزراعة إلى أن مشكلة الإفراجات كانت نتيجة للتحديات التي يشهدها العالم موضحا أن الدولة تحرص على توفير السلع سواء التموينية والدواء وغيرها والحكومة تسعى لحل الأمور بهدوء والإفراج عن جميع السلع “.

وأكد أن هناك تنسيقا تاما بين كل أجهزة الدولة وأنها تعمل في إطار منظومة متكاملة وتعاون كبير.

وشدد وزير الزراعة على أهمية الرقابة وضرورة المسئولية المجتمعية ، فلا يجب المغالاة في الأسعار بعد الإفراج عن الأعلاف وعدم استغلال صغار المربين، مؤكدا أن نجاح هذا الأمر هو مسئولية كل أطراف المنظومة، وطالبنا اتحاد الدواجن بآلية لتحقيق هامش ربح معقولة ومراقبتها على أرض الواقع .

وقال وزير الزراعة: “طالما تم الإفراج عن الأعلاف لا يجب أن تستخدم لتحقيق مصالح شخصية بزيادة السعر والأمر يتم بالتنسيق مع اتحاد الدواجن وغير الملتزم لن يكون له إفراجات

أكد “القصير” أن الدولة تأخذ إجراءات استباقية لمواجهة الأزمات هناك دائما تواصل شبه يومي مع اتحاد الدواجن ومع المنتجين حتى قبل الأزمة الحالية وتحسبا لهذا اليوم .

وأشار إلى تفعيل الزراعة التعاقدية في المحاصيل الاستراتيجية كأحد أهم الإجراءات الاستباقية من أجل توفير الخامات لمصانع الاعلاف والتي من أهمها الذرة والفول الصويا ودوار الشمس وهناك جهود كبيرة بذلت في هذا الاتجاه من أجل تشجيع المزارعين على زراعة هذه المحاصيل وكذلك توفير التقاوى الجيدة .

وأضاف وزير الزراعة: “من ضمن الخطوات التى اخذتها الحكومة لدعم صناعة الدواجن إعفاء الإضافات الخاصة بالاعلاف من القيمة المضافة، واعتماد 37 منشأة خالية من إنفلونزا الطيور، وبما أن 75% من صناع الدواجن مركزة في صغار المربين والوزارة تعمل على حمايتهم، بالتحول من التربية المفتوحة للتربية المغلقة لدعم صغار المربيين”.