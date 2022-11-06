وزير الزراعة: تم الإفراج عن 172 ألف طن أعلاف خلال الأيام الماضية

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، وذلك في إطار متابعة نتائج الاجتماع الذي عقده د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الثروة الداجنة.

وأضاف “القصير” انه خلال الخمسة أيام الماضية تم الإفراج عن 172 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 77 مليون دولار.

وأكد أن الإفراج شمل 148 ألف طن من الذرة بحوالي 53 مليون دولار وحوالي 24 ألف طن من فول الصويا بقيمة 17 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 6 مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الاسبوعين الماضيين 355 ألف طن منهم 270 ألف طن ذرة ، 85 ألف طن فول صويا، وإضافات أعلاف بإجمالي حوالي 171 مليون دولار.

وأشار “القصير” إلى أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا والتي هي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات، وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية.