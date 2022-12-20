وزير الزراعة: تم إعطاء الرعاية البيطرية دعمًا غير مسبوق وتوفير الأمصال واللقاحات المطلوبة للتحصينات

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة قامت بإعطاء الرعاية البيطرية دعمًا غير مسبوق من حيث توفير الأمصال واللقاحات المطلوبة للتحصينات ضد الأمراض الوبائية فى موعدها، إذ أدى وجود قاعدة بيانات إلى إمكانية تحديد المحافظات التى بها كثافة فى الثروة الحيوانية وتوفير احتياجاتها مبكراً.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الموقر، ووكيلي واعضاء المجلس، ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة، للرد على عدد من الاسئلة وطلبات الاحاطة المقدمة من عدد من النواب.

وأشار القصير إلى انه تم تنفيذ حوالى 1500 قافلة بيطرية علاجية مجانية شاملة الفحص التناسلي فى أكثر من ألف قرية بالمحافظات شملت محافظة جنوب سيناء وسيوة بمحافظة مطروح ولأول مرة ، وبلغ عدد الجرعات التى تم التحصين بها أكثر من 18 مليون جرعة.

وأشار إلى أن مصر فى عام 2022 ظهرت فيها عترة جديدة من الإصابة بمرض الحمى القلاعية وتحور فى العترة القديمة مما أدي إلى عدم قدرة الأمصال المستخدمة فى العام الماضي على حماية الثروة الحيوانية من مرض الحمي القلاعية، وقد تضافرت جهود أجهزة الوزارة المختلفة وإحدى الشركات الخاصة المنتجة للقاحات، وفى خلال فترة قصيرة جداً تم إنتاج لقاح مقاوم لهذه العترة بلغ أكثر من 8 ملايين جرعة منه بما مكن من السيطرة على هذا المرض.

وأكد قيام الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات بالتفتيش والرقابة على سوق اللقاحات والأمصال البيطرية بصفة دورية، حيث تم التفتيش على أكثر من 8500 مركز خلال الفترة الاخيرة مع اتخاذ الاجراءات القانونية و الإدارية ضد أى مخالف.