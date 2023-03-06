وزير الزراعة: تكثيف توفير السلع الإستراتيجية خلال الفترة المقبلة

أكد السيد القصير وزير الزراعة خلال افتتاح معرض “خير مزارعنا لأهالينا ” في حديثة الأورمان تزامنا مع اقتراب شهر رمضان أن الهدف من هذه المعارض توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة .

وأضاف القصير – في تصريحات صحفية علي هامش المعرض – أن الدولة المصرية تعمل علي توفير السلع الإستراتيجية بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة تيسيرا علي المواطنين .

وأوضح القصير أنه تم تجهيز المعرض بأفضل انواع السلع ولكافة مستويات وشرائح المستهلكين، مشيرا إلي أن الدولة أخذت علي عاتقها استمرارية وديمومة هذه المعارض .

كان وزير الزراعة و الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، افتتحو معرض المنتجات والسلع الغذائية، الذي تنظمه وزارة الزراعة بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، بحضور د علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية وبعض قيادات الوزارتين والمحافظة، تحت شعار : “من خير مزارعنا لأهالينا”.

وعقب الافتتاح صرح “القصير” بأن المعرض يتضمن كل السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنون وكذلك مستلزمات شهر رمضان بنسبة تخفيض لا تقل عن 25% ومشاركة 45 عارضا، على رأسها الجهات الإنتاجية التابعة للوزارة، بمنتجاتها من مزارعها المختلفة.

وأضاف القصير أن الدولة المصرية لديها العديد من المعارض والمبادرات في جميع المحافظات تشترك فيها معظم الوزرات والهيئات تستهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، والحد من الحلقات الوسيطة لأنها من المنتج الى المستهلك مباشرة، دون وسطاء، وبجودة عالية،

و أكد وزير الزراعة أنه ليس لدينا عجز في السلع مناشدين المواطنين عدم التكالب على الشراء، وتخزين السلع حتى لا يستغل ذلك بعض التجار الجشعين مشيرين إلى أن الدولة المصرية تحاول تخفيف العبء عن المواطنين من خلال تحمل الجانب الأكبر من فاتورة ارتفاع الأسعار نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية.

وزيرا الزراعة والتموين ومحافظ الجيزة تفقدوا أيضا معرضا للتمور المقام حاليا بالحديقة.

‏والجدير بالذكر أن معرض “أهلا رمضان” المقام حاليا في حديقة الأورمان بالجيزة والذي تنظمه وزارة الزراعة يضم جميع السلع الغذائية الأساسية للمواطنين والمعرض مستمر حتى نهاية شهر رمضان.