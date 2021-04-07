وزير الزراعة: تصدير بنجر السكر خلال عامين واقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي منه

أكد أنه أيضا يوجد احتياطي استراتيجي ضخم من الفواكه والخضروات والذرة الرفيعة والأرز .

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه خلال عامين بأقصى تقدير سيتم تصدير بنجر السكر وذلك بعد اقترابها من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر ، كما تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والأسماك .

وقال القصير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أنه أيضا يوجد احتياطي استراتيجي ضخم من الفواكه والخضروات والذرة الرفيعة والأرز .

واضاف القصير أنه يوجد بعض المحاصيل بها فجوة مثل القمح والذرة الصفراء ، موضحا أن تلك المشروعات التي تتم تعمل على تقليل الفجوة في احتياجاتنا وكل ذلك يجب معه ضبط الزيادة السكانية.

وأشار القصير إلى أن مشروع مستقبل مصر لاستصلاح مليون فدان في الدلتا الجديدة سيعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من محاصيل القمح والبنجر والبطاطس والفائض عن احتياجات السوق المحلية سيتم تصديره .