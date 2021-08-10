اقتصاد وأسواق

وزير الزراعة: تحويل 3.7 مليون فدان من الري بالغمر إلى النظم الحديثة

في إطار توجه الدولة لتعظيم ورفع كفاءة استخدام المياه
الصاوي أحمد 4:57 م, الثلاثاء, 10 أغسطس 21 4:57 م, الثلاثاء, 10 أغسطس 21

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أكد السيد القصير وزير الزراعة أنه فى مجال التوسع الرأسى فقد تمكنت الدولة من خلال الخبراء والباحثين والمنتجين الزراعين من تحسين أساليب الزراعة والاعتماد على آليات تقلل من الاحتياجات المائية، واستنباط أصناف مبكرة النضج وقادرة على تحمل التغيرات المناخية مما ساهم بقدر كبير فى رفع متوسط الأنتاجية وتعظيم كفاءة أستخدام وحدتى الأرض والمياه .

وأشار الوزير خلال تصريحات صحفية اليوم إلى إطلاق الدولة فى ظل ما تعانيه من فقر مائى مبادرة لتشجيع المزارعين والفلاحين على التحول إلى نظم الرى الحديثة في إطار توجه الدولة لتعظيم ورفع كفاءة استخدام المياه، سواء بالأراضى الجديدة أو بالأراضى القديمة حيث أطلقت الدولة الاسبوع الماضى مبادرة لتشجيع عمليات التحول بتمويل ميسر من البنوك يسدد على 10 سنوات بدون فائدة مع تقديم الاشراف والدعم الفنى من جانب وزارتى الزراعة واستصلاح الاراضى والموارد المائية والرى ويستهدف ذلك تحويل مساحة 3,7 مليون فدان من نظم الرى بالغمر الى نظم الرى الحديثة .

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وأوضح الوزير أن هذا بالاضافة الى المشروع القومى لتبطين الترع والذى تبنته القيادة السياسية بتكلفة تصل الى اكثر من 20 مليار جنيه .

وأكد القصير إطلاق القيادة السياسية المشروع القومى للصوب الزراعية، الذى استهدف زراعة 100 ألف فدان وفقاً لنظم الزراعة المحمية، مما ساهم بقدر كبير فى سد فجوة الغذاء وتحقيق قدر كبير من التوازن فى الأسعار .

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بقلم الصاوي أحمد

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