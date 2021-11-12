وزير الزراعة: تحديد سعر طن قصب السكر يعود إلى العرض والطلب

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن تحديد سعر طن قصب السكر يعود إلى العرض والطلب، وبالتالي يجب البحث عن الأسباب التي ترفع من مستوى دخل الفلاح، قائلا إن مشروع حياة كريمة يستهدف تغيير وجه الحياة في أكثر من 60% للشعب المصري معظمهم في الريف والقرى، ومن ضمنهم مزارعو القصب.

وقال القصير، خلال حوار مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج حقائق واسرار على فضائية صدي البلد إن زراعة القصب لها دورة إنتاجية، لذلك يجب عملية إحلال للقصب بعد 5 سنوات من زراعته وحصاده، وعند ترك القصب لمدة من 6 إلى 8 سنوات في الأرض الزراعية دون إحلال ينخفض معدل الإنتاجية.

وأضاف “القصير” أنه يتم اللجوء إلى طرق الري الحديثة في زراعة محاصيل القصب من أجل توفير المياه التي تصل إلى 50% عن الأساليب التقليدية في زراعة المحصول، كما أن تقليل الأسمدة في المحصول تقلل من التكلفة النهائية على المزارع .

ولفت وزير الزراعة الي أهمية المحافظة على كثافة محصول قصب السكر في الفدان الواحد، حيث يستهدف الوصول إلى مستوى إنتاجية يصل ما بين 55 إلى 60 طنا للفدان الواحد، موضحا أن مركز بحوث كوم أمبو يسعى الي توفير 15 مليون شتلة قصب سنويا .

يشار إلى أن سعر توريد طن قصب السكر يبلغ حاليا 720 جنيها، ويطالب المزارعين برفع سعر التوريد الي 1000 الف جنيه للطن الواحد .