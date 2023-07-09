وزير الزراعة اللبناني يتفقد مشروعات الثروة الحيوانية والسمكية للاستفادة من التجربة المصرية

عقب اجتماعه مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لبحث آفاق التعاون الزراعي المشترك بين مصر ولبنان أجرى عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبنانى والدكتور ابراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والوفد المرافق زيارة ميدانية إلى بعض المشروعات الزراعية المتميزة في مجال الثروة الحيوانية والسمكية

يرافقهم د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.



وأكد بيان صادر عن وزارة الزراعة أن ذلك للاستفادة من التجربة والخبرة المصرية في هذا المجال ونقلها إلى بلاده حيث قام الوزير اللبناني بزيارة مفرخ الأسماك بالإسكندرية وكذا مركز التلقيح الاصطناعي بالعامرية.



وأشار البيان إلى اطلاع الوزير اللبنانى والوفد المرافق على التجربة المصرية في إنشاء المفرحات السمكية وآلية تشغيلها واستدامتها وذلك بهدف توفير الزريعة اللازمة من أسماك الدنيس والقاروص وأسماك البلطي الأحمر والجمبري.



كما شاهد الوزير ووفد المنظمة العربية الأحواض السمكية الملحقة ومركز التدريب الدولي المتخصص في تدريب الكوادر البشرية على كيفية تربية ومكافحة امراض الاسماك، للمساعدة في تصدير الاسماك الى الإتحاد الاوروبي والاسواق العالمية،

وزار الوزير اللبناني مركز التلقيح الاصطناعي بالعامرية والذي يهدف إلى تحسين السلالات المصرية من الماشية بهدف زيادة معدلات التحويل اليومي للحوم والألبان.



وفي نهاية الزيارة أشاد الوزير اللبنانى بما تشهده مصر من تطوير في كل المجالات بما فيها الأنشطة المرتبطة بتحقيق الامن الغذائي والتنمية الريفية المستدامة في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.



حضر زيارة الوزير اللبنانى كل د صلاح مصيلحي رئيس جهاز تنمية البحيرات وحماية الثروة السمكية والدكتور هاني درويش المدير التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة والدكتور محمد العربي مدير مشروع المفرخ السمكي.