وزير الزراعة: الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 5.6 مليون طن لأول مرة

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 5.6 مليون طن، مشيرًا إلى هذا الرقم لم يتحقق حتى قبل جائحة كورونا.

وأكد وزير الزراعة أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة من أجل دعم الصادرات، من خلال فتح أسواق جديدة وتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة وتطوير منظومة الحجر الزراعي.

وأشاد وزير الزراعة بجهود المنتجين والمصدرين والمزارعين المصريين الذين استطاعوا الاهتمام بجودة المحاصيل وتطبيق كافة المواصفات العالمية القياسية وأيضا العمل في ظل ظروف جائحة كورونا وتحقيق هذا الرقم القياسي من الصادرات الزراعية رغم ارتباك حركة النقل والتجارة الدولية.

كما أشاد وزير الزراعة بجهود العاملين في الحجر الزراعي الذين كانوا يعملون على مدار الساعة لتسهيل إجراءات التصدير وإزالة كافة العقبات أمام المصدرين.

ووفقا لتقرير تلقاه وزير الزراعة من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021 حيث بلغت حوالي 5 ملايين و 640 الفا و 144 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 486 ألفا و768 طنا على العام الماضي والتي بلغت 5 ملايين و153 ألفا و376 طنا.

وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر العلف، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، بطيخ.

وأضاف القصير أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و 805 آلاف و893 طنا، إضافة إلي تصدير 650 ألفا و340 طن بنجر العلف، ليحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 614 ألفا و424 طنا بطاطس، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 276 ألفا و141 طنا.

في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 143 ألفا و 450 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 113 الفا و598 طنا ، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السابع بإجمالي 86 الفا و629 طنا، تليها في المركز الثامن المانجو بإجمالي 38 الفا و 132 طنا.

حصلت الفراولة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 35 الفا و 538 طنا، بينما حصلت الفاصوليا على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 28 الفا و 565 طنا، وحصل الثوم على المركز الحادي عشر بإجمالي 19 الفا و193 طنا، وحصلت الجوافة على المركز الثاني عشر بإجمالي 16 الفا و 887 طنا، بينما حصل البطيخ على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 9 الاف و 474 طنا، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالي 8590 طنا.