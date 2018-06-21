وزير الزراعة: الشباب في المقدمة.. ولن نتعامل بسياسة الإقصاء

الصاوي أحمد يواصل الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، اليوم الخميس، عقد لقاءات مكثفة مع قيادات الوزارة وهيئاتها المختلفة، بهدف تقييم الأداء، والاطلاع على ما تم إنجازه من ملفات خلال الفترة الماضية والأعمال المستهدف إنجازها. والتقى وزير الزراعة منذ توليه شئون الوزارة الخميس الماضى حتى الآن

الصاوي أحمد

يواصل الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، اليوم الخميس، عقد لقاءات مكثفة مع قيادات الوزارة وهيئاتها المختلفة، بهدف تقييم الأداء، والاطلاع على ما تم إنجازه من ملفات خلال الفترة الماضية والأعمال المستهدف إنجازها.

والتقى وزير الزراعة منذ توليه شئون الوزارة الخميس الماضى حتى الآن، ما يزيد على 30 مسئولًا من مسئولى الوزارة وهيئاتها وقطاعاتها ومراكزها البحثية، فى لقاءات ثنائية، للاستماع إلى المسئولين ورؤاهم للتطوير الفترة المقبلة.

واستقبل أبوستيت عدد من ممثلى الفلاحين، والخبراء وأساتذة الجامعات والمعنيين بالشأن الزراعى، والذين حضروا الى ديوان الوزارة لتهنئته بتوليه المنصب الجديد.

وأكد أنه سيتم التركيز خلال الفترة الحالية على هيكلة الوزارة وأجهزتها المختلفة، والاستعانة بالشباب فى مواقع قيادية للاستفادة من طموحاتهم وتماشيًا مع خطة الدولة فى تمكين الشباب، لافتًا إلى أنه سيتم أيضًا مراعاة الاستفادة من الخبرات السابقة، ليتم الدمج بين التكنولوجيا وطموح الشباب من جانب، والخبرات المكتسبة والمتراكمة من جانب آخر.

وأشار أبوستيت إلى أنه لن يتم التعامل بسياسة الإقصاء وإنما سيكون هناك شراكة حقيقية وتكليفات واضحة ومحددة لمجموعات وفرق عمل لكل منها دور منفصل، لإنجاز المهام على الوجه الأكمل، بما يؤدى فى النهاية الى تحقيق المصلحة العامة للعاملين بالوزارة، والمستهدفين من المزارعين والمربيين والصيادين، بما يساهم فى النهاية فى تحقيق نهضة حقيقية فى المجتمع ككل.

وأوضح وزير الزراعة أنه سيتم التركيز أيضًا على الدور الرئيسى للوزارة للنهوض بالسياسة الزراعية وتحقيق التنمية فى هذا المجال، وتنمية الريف المصرى وزيادة الإنتاج الزراعى والحيوانى والداجني والسمكى بما يكفل تحقيق الأمن الغذائى بالتنسيق والتكامل، مع خطط التنمية القومية والربط بينهما والعمل على تطويرها وفقًا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية على أساس اقتصادى أمثل.