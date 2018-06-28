وزير الزراعة: الشباب سيكونون فى طليعة العمل بالوزارة

أبو ستيت: نحرص على دعم الشباب وتسكينهم فى مواقع تتناسب مع إمكانياتهم الصاوى أحمد التقى الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، 18 شابا وفتاة من أعضاء البرنامج الرئاسى لتأهيل الكوادر والشباب، من العاملين بالوزارة وقطاعاتها وهيئاتها ومراكزها البحثية المختلفة، تمهي

أبو ستيت: نحرص على دعم الشباب وتسكينهم فى مواقع تتناسب مع إمكانياتهم



الصاوى أحمد

التقى الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، 18 شابا وفتاة من أعضاء البرنامج الرئاسى لتأهيل الكوادر والشباب، من العاملين بالوزارة وقطاعاتها وهيئاتها ومراكزها البحثية المختلفة، تمهيداً للاستفادة منهم وتسكينهم فى مواقع تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم.

وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء، أن الشباب سيكونون فى طليعة العمل فى وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة، لافتاً الى حرصه على دعم الشباب وتسكينهم فى مواقع تتناسب مع امكانياتهم وقدراتهم، والاستفادة من طموحاتهم فى تطوير الأداء ومتابعة المشروعات، بما يتمشى مع خطة الدولة فى خلق جيل جديد من الشباب يتحمل مسئولية القيادة فى المواقع المختلفة.

وأشار أبوستيت الى أنه سيتم تسكين الشباب فى مراكز للاتصال والمتابعة فى المراكز البحثية والهيئات المختلفة والتابعة للوزارة والمشروعات التى يجرى تنفيذها، ليكونوا على تواصل دائم مع الوزير بشكل مباشر، ومتابعة الملفات والتكليفات المهمة فى هذا الشأن.

وشدد الوزير على الشباب بضرورة تحمل المسئولية والأمانة، فى المواقع التى سيتم تسكينهم فيها، لافتاً الى أنهم هم الأمل فى النهوض بهذا الوطن وهو الأمر الذى وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستفادة من الطاقات الشبابية الواعدة، وتقديم كل سبل الدعم المستمر للشباب، لصقل مهاراتهم المعرفية والقيادية، ليكونوا أكثر قدرة على ترجمة استراتيجيات وأهداف الدولة الى واقع، لصبح المستقبل أكثر إشراقاً والتعامل مع التحديات واستغلال الفرص الممكنة للتطوير والإبداع للنهوض بشأن البلاد.