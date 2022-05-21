وزير الزراعة : السعودية وافقت على اعتماد منظومة التكويد والتتبع للصادرات المصرية

تلقّى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من د. أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، يفيد بقيام هيئة الغذاء والدواء السعودية باعتماد المنظومة التصديرية الحديثة التي يشرف عليها الحجر الزراعي.

وأكد بيان صادر عن وزارة الزراعة أن هذه المنظومة يتم تطبيقها على الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي ودول العالم الكبرى مثل اليابان وأستراليا وكندا وأمريكا، والتي تعتمد على المنظومة الجديدة لتكويد وتتبع الصادرات الزراعية الطازجة تحت الإشراف الكامل للحجر الزراعي المصري، وذلك بديلًا عن منظومة شركات المطابقة الخاصة.

وأوضح بيان الوزارة أن المنظومة يتم تطبيقها، وذلك للأصناف الرئيسية من الصادرات الزراعية الطازجة الهامة وهي الموالح (البرتقال- الليمون- الجريب فروت)، والفراولة والعنب والرمان والجوافة والبصل.

وكشف البيان أن المنظومة الجديدة تضمن إحكام الرقابة الكاملة على كل خطوات المنظومة التصديرية، بدءًا من المزرعة وحتى وصول المنتَج إلى المستهلك.

وأضافت الوزارة أنه كما تعتمد تلك المنظومة على أحدث وسائل تكنولوجيا الأقمار الصناعية الـ”GPS” لرسم الخرائط الرقمية للمزارع والكيانات التصديرية.

وزير الزراعة أشاد بالجهود التي يبذلها الحجر الزراعي المصري في تطبيق منظومة التكويد والتتبع الجديدة للصادرات الزراعية وإحكام الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية.

كما أشاد بجهود وزارة الخارجية والسفارة المصرية بالسعودية والتمثيل التجاري المصري بوزارة التجارة والصناعة، وكذلك هيئة سلامة الغذاء المصرية في التنسيق المستمر لهذا الملف الهام.

“القصير” وجّه الشكر إلى المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير الزراعة السعودي، وهشام بن سعد الجضعي رئيس هيئة الغذاء والدواء السعودي، وكل الفريق الفني من الجانب السعودي.

جدير بالذكر أن الصادرات الزراعية المصرية أصبحت تتمتع بسمعة عالمية متميزة، حيث احتلّت مصر المركز الأول عالميًّا في تصدير البرتقال والفراولة للعام الثالث على التوالي، وتجاوز حجم الصادرات الزراعية الـ5.6 مليون طن خلال العام الماضي.