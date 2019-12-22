اقتصاد وأسواق

وزير الزراعة الجديد في أول تصريح :لن نكون وزارة تصريحات فقط

أكد المحاسب السيد القصير وزير الزراعة الجديد ان مصالح المواطنين هي أهم أولوياته خلال الفترة المقبلة
الصاوي أحمد 4:30 م, الأحد, 22 ديسمبر 19 4:30 م, الأحد, 22 ديسمبر 19

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قال السيد القصير ، وزير الزراعة الجديد عقب وصوله مكتبه بالديوان العام بالدقي ، اليوم الأحد ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أهمية ملف الزراعة باعتباره هام جدا ويحتاج إلى عمل متواصل وجهد كبير ويحتاج أداءً علي أرض الواقع والطبيعة يلمسه المواطن العادي.

وأضاف: نسعى لما سبق من خلال تحويل كل ما هو مكتوب إلى تطبيق على أرض الواقع وفقا لخطة الدولة التنفيذية في مجالات تطوير وتحديث الزراعة المصرية.

وأضاف القصير : نخطط خلال الفترة القادمة للإنطلاق وليس البحث في الماضي، مشيرا إلى أن الوزارة لن تكون من أجل إطلاق الكلمات أو التصريحات فقط ولكنها ستكون فترة للعمل الجاد الذي يستفيد منه المواطن.

وأوضح وزير الزراعة الجديد أن دور الإعلام هو عرض رسائل تخدم القطاع الزراعي على كافة المستويات لصالح الدولة المصرية تعكس الواقع وتوضح الجهود التي تبذلها الحكومة لخدمة الزراعة المصرية وتحديثها وفقط لاستراتيجيتها.

يذكر أن الدكتور مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة لشئون قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية  كان يتولى قطاع إستصلاح الأراضي قبل أن يتقلد منصبه الجديد ضمن التعديل.

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بقلم الصاوي أحمد

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