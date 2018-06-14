وزير الزراعة الجديد: سنقيم مشروع الـ 20 ألف فدان ونهتم أكثر بالفلاحين

الصاوي أحمد قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشروع استصلاح الـ20 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة، حيث سيعكف على دراسة ما تم في المشروع خلال الفترة الماضية وتقييمه وتحديد الخطوات المقبلة. وأكد أبو ستيت في تصريحات صحفية له اليوم فور

الصاوي أحمد

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشروع استصلاح الـ20 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة، حيث سيعكف على دراسة ما تم في المشروع خلال الفترة الماضية وتقييمه وتحديد الخطوات المقبلة.

وأكد أبو ستيت في تصريحات صحفية له اليوم فور وصوله للوزارة عقب حلف اليمين القانونية الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ما أعلنته الوزارة في بيان رسمي أمس الأربعاء عن افتتاح المرحلة الأولي من مشروع الـ20 ألف فدان يوم 30 يونيو المقبل، لن يتم الأخذ به قبل النظر في المشروع ودراسته بشكل صحيح.

ولفت إلى أن الرئيس كلف الحكومة الجديدة بخطوط عريضة خلال اداءها عملها.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التكاتف وبذل الجهد لتقديم كافة الخدمات للفلاحين بشكل متميز وخاصة الانتهاء من مشروع كارت الفلاح الذكي لتوفير مستلزمات الإنتاج وةالعمل على تطوير البحوث الزراعية، لإتاحة الفرصة لزيادة الإنتاجية من المحاصيل الرئيسية.