وزير الزراعة: التنسيق العربي ضروري لتأمين الغذاء في المنطقة

الصاوي أحمدأكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية التنسيق العربي المشترك لتحقيق درجة أكبر من التكامل الزراعي وتنسيق الخطط الزراعية العربية، بالاستفادة من المزايا النسبية في كل دولة عربية، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي العربي.جاء ذلك في تصريحات صحفية على ها

الصاوي أحمد

أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية التنسيق العربي المشترك لتحقيق درجة أكبر من التكامل الزراعي وتنسيق الخطط الزراعية العربية، بالاستفادة من المزايا النسبية في كل دولة عربية، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي العربي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي الثاني والأربعين لمجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي المُنعقد في المملكة الأردنية الهامشية، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الدول العربية أعصاء الهيئة.

وأشار البنا الى أهمية الترويج لزيادة الاستثمارات الزراعية العربية وتحسين كفاءتها وإقامة المشروعات الزراعية الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية والتجارية المشتركة، وتشجيع التجارة الزراعية البينية بين الدول العربية وذلك لتحقيق درجة أكبر من الامن الغذائي العربي وحتى لا تتفاقم الفجوة الغذائية العربية.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك تعاون مثمر بين مصر والهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي، حيث تساهم الهيئة في تنفيذ مشروعين كبيرين في مصر هما شركة الفيوم لصناعة سكر البنجر والشركة العربية بمحافظة المنيا لحفظ وتصنيع الحاصلات الزراعية، لافتاً الى انهما من الشركات الناجحة والمحققة للأرباح، لافتاً الى أن الهيئة بصدد انشاء شركة للأعلاف في مصر بالاشتراك مع القطاع الخاص.

وأكد البنا على دعم مصر للاستراتيجية الجديدة للهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي، نظراً لما تقوم به من جهود لزيادة الإمكانيات الاستثمارية الزراعية في الدول العربية، بما يساهم في تحقيق الامن الغذائي العربي وتضييق الفجوة الغذائية العربية.

وأشار وزير الزراعة الى ان مجلس مساهمي الهيئة أكد على أن مصر تقع على رأس الدول العربية الجاذبة للاستثمار الزراعي، نظراً للخطوات التي اتخذتها القيادة السياسية في مصر مؤخراً، لتحسين مناخ الاستثمار كذلك اصدار قانون الاستثمار الجديد وما يوفره من حزمة ضمانات وحوافز استثمارية.

وأوضح البنا انه تم خلال اجتماعات الهيئة استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في مجال الامن الغذائي، والتي توفرها المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، كذلك عرض الدراسات الفنية والاقتصادية في هذا المجال.