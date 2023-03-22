وزير الزراعة : البنك الدولي يدعم «مرفق الغذاء» بـ 500 مليون دولار لتلافي تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ميسكريم برهان – المدير الإقليمي الجديد للتنمية المستدامة بالبنك الدولى بالقاهرة والوفد المرافق لها وذلك في مستهل عملها لبحث أوجه التعاون الثنائي بين وزارة الزراعة والبنك وكذا البرنامج الشامل للتنمية المستدامة، بما في ذلك تفعيل تقرير المناخ والتنمية المستدامة وتحديد سبل التعاون المستقبلى.



ومن جانبه أشار القصير إلى التعاون القائم بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى المتمثل فى قيام البنك بدعم وزارتي التموين ووزارة الزراعة ببرنامج مرفق الغذاء بميزانية بلغت 500مليون دولار وذلك للمساهمة في مواجهه الأضرار الناجمة عن الصراع الروسى الأوكرانى الذى أدى إلى إضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع الغذائية، كمًا اشار الي اهمية الاسراع في معدلات الصرف والانجاز والمتابعة بمكون وزارة الزراعة خاصة فيما يتعلق بتاهيل محطات الغربلة للمحاصيل الاستراتيجية التابعة للوزارة وكذا الاهتمام بمكون استنباط اصناف عالية الانتاجية والمتحملة للاجهادات والظروف البيئية المعاكسة.

“القصير” أكد على سرعة تمويل المشروعات المستقبلية المقترحة ومنها مشروع الإنذار المبكر ومشروع تكيف إنتاج المحاصيل فى وادى النيل والدلتا، وذلك لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية،مشيرا الى ان كل هذه المشروعات بالتنسيق مع وزاره التعاون الدولى والتي اطلقتها على منصه نُوَفّى

ومن جانبها أكدت “ميسكريم” على رغبة البنك الدولي في مساعدة قطاع الزراعة في مصر على ضوء المتغيرات العالمية التي أدت الى تفاقم مشكلة الأمن الغذائي العالمي وأشارت ايضا ان قطاع الزراعة يشكل أحد أهم القطاعات التي يقوم البنك بتمويلها بالاضافة الى قطاعات البيئة والمياه والتطوير الاجتماعي وان البنك لديه خطة مستقبلية لدعم مشروعات قطاع الزراعة خاصة في مجال الإنذار المبكر وتكييف المحاصيل وانها تطلع لقيام السادة الفنين بوزراة الزراعة بالعمل عن قرب مع فريق العمل الزراعي بالبنك الدولي.



حضر اللقاء د. سعد موسى – المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للمناخ