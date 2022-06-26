وزير الزراعة الإيفواري يشيد بالنهضة الزراعية الشاملة في مصر

اشاد “كوبنان كواسى أدجومانى” وزير الزراعة والتنمية الريفية بكوت ديفوار، والوفد المرافق له، والذي يزور مصر حاليا، بالنهضة الزراعية الشاملة التي شهدتها مصر مؤخرا، فضلا عن التقدم في مجال البحث العلمية المتعلقة بالزراعة.

وتفقد وزير الزراعة الإيفواري والوفد المرافق له معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية وجولة ميدانية بمحطة سخا وآحد تجارب القطاع الخاص.

ووصف وزير الزراعة الايفواري زيارته إلى مصر بالناجحة والمثمرة، حيث اتطلع خلالها على المعامل والمعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية، ومحطة البحوث الزراعية بسخا، وآحد شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع الزراعة للاطلاع على التجارب المصرية في قطاع الزراعة.

وتفقد وزير الزراعة الايفواري يرافقه وفد فنى من وزارة الزراعة والتنمية الريفية بكوت ديفوار، مركز البحوث الزراعية، في زيارة رافقه خلالها الدكتور محمد سليمان رئيس المركز، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، وعدد من مديرى المعاهد والمعامل المركزية التابعة للمركز ورؤساء بعض الاقسام المعنية بزراعة الأرز والذرة وبعض محاصيل الحبوب الاخرى.

واستعرض رئيس مركز البحوث الزراعية، خلال الزيارة، انشطة المركز المختلفة والمجالات والانشطة الزراعية والمشروعات القومية آلتي تقوم بها الدولة المصرية لتطوير قطاع الزراعة بهدف تحقيق الأمن الغذائي، فضلا عن الدور الذي يقوم به مركز البحوث الزراعية ومعاهده المختلة ومعامله في هذا المجال.

حيث شملت الزيارة القيام بجولة إلي المركز الاقليمي للاغذية والاعلاف، ومعهد بحوث الصحة الحيوانيه والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، حيث تم الاطلاع على قدرات معامل واقسام المعامل، وتجهيزاتها الحديثة، فضلا الادوار التي تقوم بها في مجال تحليل الغذاء مما ساهم في نفاذ المنتجات والصادرات الزراعية المصرية الى الكثير من دول العالم.

كما تفقد الوزير الايفواري ايضا والوفد المرافق، محطة البحوث الزراعية بسخا، وأستهل الزيارة بالتعرف على الأنشطة الزراعية المختلفة التي يتم تنفيذها بالمحطة، كما تفقد محطة إعداد وغربلة تقاوي المحاصيل الاستراتيجية وعلى راسها الارز والذرة والقمح، والمخازن التابعه لها، فضلا عن زيارة الصوبة الزراعية المخصصة لإنتاج تقاوي الخيار ضمن المشروع القومي لانتاج تقاوي الخضر، كما شملت الزيارة تفقد حقل ذرة لانتاج التقاوي، حيث اطلع على عمليات زراعة وانتاج تقاوي الإساس، كما تفقد ايضا حقل ارشادي لإنتاج أصناف الأرز المقاومة للملوحة والجفاف.

كما تفقد ايضا مركز بحوث الأرز بسخا، حيث اشاد بالأرز المصري، وجودته العالية، مبديا رغبته في ان يشمل التعاون بين البلدين، نقل التجربة المصرية في زراعة الارز الى بلاده.

وشاهد أيضا مزرعة الإنتاج الحيواني ومركز التلقيح الاصطناعي والخطوات التابعة من حفظ للسائل المنوي وطريقة العد وخلافه، حيث أشار الى ان ما شاهده في مصر لم يشاهده من قبل في دول اوروبية كثيرة.

وشملت زيارة الوزير الايفواري الى مصر ايضا تفقد احد مزارع القطاع الخاص، حيث اطلع على التجارب المصرية في استصلاح الاراضي، ورفع كفاءة استخدام مياه الري، واتباع نظم الري الحديثة والاستفادة من كل قطرة مياه، وزراعة المنتجات والاصناف المصرية المتميزة من العنب والمانجو والتوت والتي تقبل عليها العديد من دول العالم ، كما اشاد بدعم الدولة المصرية للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، عقد و”كوبنان كواسى أدجومانى”وزير الزراعة والتنمية الريفية بكوت ديفوار, جلسة مباحثات مشتركة بحضور وفد رفيع المستوى من الدولتين بديوان وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، لبحث تكثيف سبل التعاون المشترك بين البلدين.

يأتي ذلك بناء على الدعوة الموجهة من وزير الزراعة المصري الى نظيره الايفواري، لزيارة جمهورية مصر العربية لاجراء مناقشات ومشاورات بشأن تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين فى المجالات الزراعية المختلفة، بناءا على ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين على هامش اجتماعات مؤتمر الاطراف لمكافحة التصحر الذى عقد بالعاصمة الايفوارية أبيدجان فى مايو الماضى.