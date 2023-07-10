وزير الزراعة: الإفراج عن 185 ألف طن أعلاف «ذرة وصويا» بحوالي 100 مليون دولار 





أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي تنفيذا لتوجيهات دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الافراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية.

وأضاف «القصير» أنه خلال الفترة من 23/6/2023 حتى 6/7/2023 تم الإفراج عن 185 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 100 مليون دولار.

وأوضح «القصير» أن الإفراج شمل 107 ألف طن من الذرة بحوالي 39 مليون دولار وحوالي 78 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 59 مليون دولار ،وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 2مليون دولار.

واشار إلي أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 6 يوليو 2023) 6.5 مليون طن منهم 4.5 مليون طن ذرة ، 2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3 مليار دولار.

وأكد «القصير» أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.