وزير الزراعة: الإفراج عن 172 ألف طن ذرة و صويا من الموانئ بحوالي 81 مليون دولار

في إطار الترتيبات الخاصة التى تتخذها الدولة للإفراج عن السلع الموجودة في الموانئ تباعاً، ووفقا لما أعلنه د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من أنه تم ‏الإفراج عن بضائع بحوالي 300 مليون دولار يومي الأربعاء والخميس الماضيين، أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن نصيب مستلزمات الأعلاف بلغ حوالي 81 مليون دولار حيت تم الإفراج عن 172 ألف طن من الذرة وفول الصويا بالتنسيق مع البنك المركزي ومن خلال القطاع المصرفي.

وأضاف “القصير” أن الإفراج شمل 146 ألف طن من الذرة بحوالي 58.4 مليون دولار وحوالي 26 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 19.2 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 3.4 مليون دولار. ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر حتى 22 ديسمبر 2022) 1.427 مليون طن منهم 971 ألف طن ذرة ، 456 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 713 مليون دولار.