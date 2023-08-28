وزير الزراعة: الإفراج عن 167 ألف طن ذرة وصويا خلال أسبوع

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الافراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي وذلك في إطار متابعة توجيهات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن مستلزمات الانتاج.

وأضاف أنه خلال الفترة من 18/8/2023 حتى 24/8/2023 تم الإفراج عن 167 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 75 مليون دولار.

وقال القصير إن الإفراج شمل 138 ألف طن من الذرة بحوالي 50 مليون دولار وحوالي 29 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 21 مليون دولار، وأيضًا إضافات اعلاف بحوالي 4 ملايين دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 24 أغسطس 2023) 7.3 مليون طن منهم 5.3 مليون طن ذرة ، 2 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3.5 مليار دولار.

وأكد “القصير” أن الافراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيقا كاملا مع البنك المركزي، وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.