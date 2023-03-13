وزير الزراعة: الإفراج عن 166 ألف طن أعلاف بحوالي 81 مليون دولار خلال أسبوع

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراجات مستمرة بالتنسيق مع البنك المركزي في إطار متابعة توجيهات مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الأعلاف.



وأضاف “القصير” أنه خلال الفترة من 3 مارس 2023 حتى 9 مارس تم الإفراج عن 166 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 81 مليون دولار.



وأوضح أن الإفراج شمل 119 ألف طن من الذرة بحوالي 43 مليون دولار وحوالي 47 ألف طن من فول الصويا بقيمة 35 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 3 ملايين دولار.

وأكد “القصير” أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا والتي هي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 9 مارس 2023) 3,049 مليون طن منها 2,163 مليون طن ذرة 886 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1,515 مليار دولار.



وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيقا كاملا مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية.