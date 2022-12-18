وزير الزراعة: الإفراج عن 145 ألف طن أعلاف «الذرة والصويا» بحوالي 70 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، في إطار متابعة نتائج الاجتماع الذي عقده د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الثروة الداجنة.

واضاف “القصير” أنه خلال الأسبوع الماضي تم الإفراج عن 145 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 70 مليون دولار.

وأكد أن الإفراج شمل 99 ألف طن من الذرة بحوالي 36 مليون دولار وحوالي 46 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 32 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 2 مليون دولار.

ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر حتى 15 ديسمبر 2022) 1.255 مليون طن منهم 825 ألف طن ذرة، 430 ألف طن فول صويا، وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 632 مليون دولار.