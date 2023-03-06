وزير الزراعة: الإفراج عن 137 ألف طن أعلاف بقيمة 67 مليون دولار خلال أسبوع

في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي.



وأضاف “القصير” أنه خلال الفترة من 24/2/2023 حتى 2/3/2023 تم الإفراج عن 137 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 67 مليون دولار.



وأضاف أن الإفراج شمل 96 ألف طن من الذرة بحوالي 34.4 مليون دولار وحوالي 41 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 30.4 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 2.2 مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 2 مارس 2023) 2.883 مليون طن منها 2.044 مليون طن ذرة ، 839 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.434مليار دولار.