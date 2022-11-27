وزير الزراعة: الإفراج عن 120 ألف طن ذرة وصويا بقيمة 62 مليون دولار

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الافراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي.. في إطار متابعة نتائج الاجتماع الذي عقده د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الثروة الداجنة.



وقال “القصير” إنه خلال الأسبوع الماضي تم الإفراج عن 120 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 62 مليون دولار.



وأضاف أن الإفراج شمل 79 ألف طن من الذرة بحوالي 28 مليون دولار وحوالي 41 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 29 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 4 ملايين دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر حتى 24 نوفمبر 2022) 876 ألف طن منها 611 ألف طن ذرة ، 265 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 432 مليون دولار.



وأكد “القصير” أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا والتي هي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.



وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية.