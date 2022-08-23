وزير الزراعة الأوغندي يتعرف على الخبرات المصرية في القطاع

استقبل الأستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وزير الزراعة الأوغندي فرانك تومويبازي، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى مصر.

وقدم سليمان عرضا عن أنشطة مركز البحوث الزراعية بالقاعة الرئيسية بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف عن أنشطة مركز البحوث الزراعية، وذلك بحضور مديري المعاهد والمعامل المركزية التابعة لمركز البحوث الزراعية بالقاعة الرئيسية بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف.

وأكد رئيس مركز البحوث الزراعية أن هذة الزيارة تأتي للتعرف على الخبرات المصرية في المجال الزراعي.. وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الزراعة السيد القصير بضرورة التعاون مع الدول الإفريقية .

وأضاف أنه على هامش الزيارة تم افتتاح معرض منتجات المعاهد والمعامل المختلفة التابعة لمركز البحوث الزراعية ومنها معهد بحوث القطن ومعهد البساتين ومعهد المحاصيل الحقلية ومعهد المحاصيل السكريةومعهد الامصال واللقاحات البيطرية وذلك للتعرف على المنتجات التي تنتجها هذه المعاهد.

وأشار رئيس المركز إلى أنه سيتم تنظيم زيارة إلى المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات ومعهد بحوث صحة الحيوان التابعين لمركز البحوث الزراعية وفي ختام الزيارة وعد وزير الزراعة الاوغندي بتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب المصري في مجالات الري والمياه والامصال وعدد من المجالات المختلفة .

أشاد وزير الزراعة الأوغندي بالدور الذي يقوم مركز البحوث الزراعية في تحقيق الأمن الغذائي المصري كما أشاد أيضا بالدور الذي يقوم بة مركز البحوث الزراعية ومعاهدة المختلفة والذي يعد قاطرة التنمية الزراعية في مصر.