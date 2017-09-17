وزير الزراعة الأمريكي: تكاليف مكافحة حرائق الغابات قفزت 55%

خالد بدر الدين:أعلن وزير الزراعة الأمريكي سوني بيرديو إن تكاليف مكافحة حرائق الغابات في الولايات المتحدة تجاوزت ملياري دولار في 2017 لتسجل أعلى مستوى فى تاريخها مما يؤكد على ضرورة النظر في ميزانية هيئة الغابات الأمريكية التي تذهب معظمها لمكافحة الحرائق.وأضاف بيرديو في بيان مكتوب أن انفاق هيئة ال

خالد بدر الدين:

أعلن وزير الزراعة الأمريكي سوني بيرديو إن تكاليف مكافحة حرائق الغابات في الولايات المتحدة تجاوزت ملياري دولار في 2017 لتسجل أعلى مستوى فى تاريخها مما يؤكد على ضرورة النظر في ميزانية هيئة الغابات الأمريكية التي تذهب معظمها لمكافحة الحرائق.

وأضاف بيرديو في بيان مكتوب أن انفاق هيئة الغابات على إخماد الحرائق في السنوات الأخيرة ارتفع من 15% من الميزانية إلى 55%، أو ربما أكثر من ذلك مما يعني ضرورة أن نواصل الاقتراض من صناديق مخصصة لإدارة الغابات.

وذكرت وكالة رويترز أن هيئة الغابات وهي أحد فروع وزارة الزراعة الأمريكية وتحتاج إلى أن تنفق هذه المبالغ على قطع الأخشاب أو إجراءات تهدف إلى الحد من اشتعال الحرائق في الغابات.

وأكد بيرديو أن صيغة التمويل المستخدمة لتخصيص أموال لإخماد الحرائق لم تعد كافية وسط مواسم الحرائق التي أصبحت أطول وتقضى على مساحات أوسع من الأراضي العامة ومعظمها في الغرب الأمريكي، وأنه يجب على الكونجرس أن يعامل حرائق الغابات الضخمة كما يعامل الكوارث الأخرى الضخمة التي تغطيها أموال الحالات الطارئة.